В Турции арестованы 40 боевиков ИГ

40 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были взяты под стражу в южной провинции Адана, в Турции, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

По сообщению источника, подозреваемые обвиняются в террористической деятельности и распространении пропаганды.

Подозреваемые были задержаны в ходе антитеррористической операции.