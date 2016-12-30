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Регион 30.12.2016 13:15

В Турции арестованы 40 боевиков ИГ

40 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были взяты под стражу в южной провинции Адана, в Турции, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

По сообщению источника, подозреваемые обвиняются в террористической деятельности и распространении пропаганды.

Подозреваемые были задержаны в ходе антитеррористической операции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИГ, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]