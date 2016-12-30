Новые санкции США могут осложнить положение Трампа - эксперт

Введение санкций против России со стороны США в значительной мере направлено на создание сложностей избранному президенту Дональду Трампу, неоднократно заявлявшему о намерении наладить отношения с Москвой, считает руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Выводы о том, что вводимые администрацией Обамы санкции направлены исключительно "в пику" Трампу, были бы изрядным упрощением ситуации. Вместе с тем, в значительной мере это делается для того, чтобы осложнить положение Трампа, когда он официально вступит в должность президента США. Обама уходит, но у него сейчас, как ни странно, больше возможностей сделать что-то в ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, чем если бы он еще сравнительно длительное время находился у власти", - заявил П.Подлесный в пятницу "Интерфаксу".

По его мнению, следует исходить из того, что основная цель санкций - нанести ущерб Москве. "Главное здесь - желание самого Обамы, а также представителей ряда американских элит создать больше проблем России. В американском истеблишменте немало уязвленных тем, что, например, механизмы урегулирования сирийского конфликта создаются без участия США, а Москва выступает в качестве одного из посредников процесса", - считает американист.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

Так, Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. "Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер.

В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан. А.Белан в ноябре 2013 года вошел в составленный ФБР список самых разыскиваемых хакеров. По данным ФБР, А.Белан в период с января 2012 года по апрель 2013 года проник в сети трех крупных американских онлайн магазинов, расположенных в Неваде и Калифорнии. По мнению следователей, подозреваемый похитил базы данных, которые содержали информацию и пароли миллионов пользователей.

В феврале 2015 года в ФБР сообщили, что американские власти готовы заплатить $3 млн тому, кто предоставит данные, которые позволят арестовать подозреваемого в кибермошенничестве россиянина Евгения Богачева. Сообщалось, что сотрудникам ФБР ранее удалось выявить и нейтрализовать глобальную сеть зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и Украине".

Главным подозреваемым являлся российский гражданин Е.Богачев, который, как полагают в ФБР, вместе с сообщниками нанес ущерб американским компаниям и гражданам США более чем на $100 млн.

По информации ФБР, обвиняемые посредством сети Gameover Zeus перехватывали пароли компаний и рядовых американцев, впоследствии используя их для кражи денег с помощью компьютера жертвы.