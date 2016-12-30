Глава МИД Ирана Джавад Зариф в пятницу приветствовал вступивший в силу в Сирии режим прекращения огня, сообщает иранское агентство ИРНА.

"Прекращение огня в Сирии - это огромное достижение", - написал министр на свой странице в "Твиттере".

"Давайте используем его в качестве основы для того, чтобы разобраться с корнями экстремистского террора", - добавил Дж.Зариф.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и Дж.Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий по Сирии в формате Иран-Россия-Турция.

Соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу в 0:00 пятницы по местному времени.