Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Регион 30.12.2016 13:41

Глава МИД Ирана призывает использовать перемирие в Сирии, чтобы "разобраться с корнями" террора

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в пятницу приветствовал вступивший в силу в Сирии режим прекращения огня, сообщает иранское агентство ИРНА.

"Прекращение огня в Сирии - это огромное достижение", - написал министр на свой странице в "Твиттере".

"Давайте используем его в качестве основы для того, чтобы разобраться с корнями экстремистского террора", - добавил Дж.Зариф.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и Дж.Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий по Сирии в формате Иран-Россия-Турция.

Соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу в 0:00 пятницы по местному времени.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


Иран, Россия и Турция приступили к выработке совместного политического решения по Сирии - Зариф Рухани заявил Могерини, что у сирийской проблемы нет военного решения Асад заявил, что Саудовская Аравия хочет полностью разрушить Иран и поэтому хочет, чтобы Сирия повернулась спиной к Ирану Израиль не допустит, чтобы Иран использовал территорию Сирии в целях агрессии - Нетаньяху Азербайджан и Иран убеждены, что конфликт в Сирии должен разрешиться мирным путем – посол Ирана Военно-политический баланс в Сирии изменяется в пользу Ирана, России и всего региона - Велаяти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]