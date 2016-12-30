Председатель Европарламента Мартин Шульц, вероятно, не будет бороться за пост канцлера ФРГ - Шпигель"

Глава Европейского парламента Мартин Шульц, предположительно, откажется от участия в борьбе за должность федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ, сообщает в пятницу немецкий журнал "Шпигель".

Ожидается, что в связи с таким решением М.Шульца вероятным претендентом на этот пост от СДПГ станет нынешний вице-канцлер Германии и председатель этой партии Зигмар Габриэль.

Как отмечает "Шпигель", причиной отказа от борьбы за должность канцлера со стороны М.Шульца стала его давняя дружба с З.Габриэлем. При этом у главы Европарламента были все шансы обойти по числу голосов своего конкурента З.Габриэля.

Ранее М.Шульц заявил, что не хочет председательствовать в Европарламенте еще один срок, а вместо этого он намерен баллотироваться в Бундестаг (парламент ФРГ) от СДПГ.

Официально СДПГ объявит о выдвижении своего кандидата на пост канцлера ФРГ уже в январе, а парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре 2017 года.