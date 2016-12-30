Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Дальнее зарубежье 30.12.2016 14:02

Председатель Европарламента Мартин Шульц, вероятно, не будет бороться за пост канцлера ФРГ - Шпигель"

Глава Европейского парламента Мартин Шульц, предположительно, откажется от участия в борьбе за должность федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ, сообщает в пятницу немецкий журнал "Шпигель".

Ожидается, что в связи с таким решением М.Шульца вероятным претендентом на этот пост от СДПГ станет нынешний вице-канцлер Германии и председатель этой партии Зигмар Габриэль.

Как отмечает "Шпигель", причиной отказа от борьбы за должность канцлера со стороны М.Шульца стала его давняя дружба с З.Габриэлем. При этом у главы Европарламента были все шансы обойти по числу голосов своего конкурента З.Габриэля.

Ранее М.Шульц заявил, что не хочет председательствовать в Европарламенте еще один срок, а вместо этого он намерен баллотироваться в Бундестаг (парламент ФРГ) от СДПГ.

Официально СДПГ объявит о выдвижении своего кандидата на пост канцлера ФРГ уже в январе, а парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Меркель заявила, что планирует баллотироваться на четвертый срок - СМИ Скандал вокруг Volkswagen не отразится на репутации германской промышленности - Меркель Германия не может в одиночку справиться с миграционным кризисом - Меркель Драма о жизни Меркель выйдет в прокат в 2017 году в ФРГ Мировой экономике угрожают геополитические риски - Меркель Меркель отказалась приезжать на Парад Победы в Москве - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]