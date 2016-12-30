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СНГ 30.12.2016 14:15

Назарбаев поручил казахстанскому дипкорпусу тщательно подготовится к проведению межсирийских переговоров в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководящим составом министерства иностранных дел Казахстана, сообщила пресс-служба президента.

"Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]