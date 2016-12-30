Назарбаев поручил казахстанскому дипкорпусу тщательно подготовится к проведению межсирийских переговоров в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководящим составом министерства иностранных дел Казахстана, сообщила пресс-служба президента.

"Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости тщательной подготовки к проведению в ближайшей перспективе переговоров по сирийской проблематике в Астане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.