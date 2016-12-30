Экс-глава казахстанского МИД Идрисов назначен послом в Великобритании

Бывший министр иностранных дел Ерлан Идрисов назначен послом Казахстана в Великобритании, сообщила в пятницу пресс-служба президента Казахстана.

"Президент Казахстана, сообщив о назначении Е.Идрисова послом Республики Казахстан в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства по итогам встречи с руководящим составом МИД Казахстана.

Ранее указом президента министром иностранных дел Казахстана был назначен Кайрат Абдрахманов, освобожденный от должности постоянного представителя республики при Организации Объединенных Наций.