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СНГ 30.12.2016 14:30

Экс-глава казахстанского МИД Идрисов назначен послом в Великобритании

Бывший министр иностранных дел Ерлан Идрисов назначен послом Казахстана в Великобритании, сообщила в пятницу пресс-служба президента Казахстана.

"Президент Казахстана, сообщив о назначении Е.Идрисова послом Республики Казахстан в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства по итогам встречи с руководящим составом МИД Казахстана.

Ранее указом президента министром иностранных дел Казахстана был назначен Кайрат Абдрахманов, освобожденный от должности постоянного представителя республики при Организации Объединенных Наций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]