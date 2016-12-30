"Репортеры без границ" призывают отпустить задержанных в Белоруссии авторов российских электронных СМИ

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала белорусские власти освободить задержанных в республике авторов ряда российских информресурсов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, сообщает ОО "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) со ссылкой на заявление правозащитной организации.

"Публикации упомянутых авторов были спорными, но это не оправдывает их задержания", - цитирует БАЖ руководителя отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Иоганна Бира.

По словам И.Бира, "по международным стандартам заключение их под стражу не является ни необходимым, ни пропорциональным". "Мы просим белорусские власти освободить их и обеспечить справедливое судебное разбирательство с привлечением независимых экспертов для оценки содержания публикаций ", - сказал он.

Следственный комитет Белоруссии расследует уголовные дела, возбужденные по ст.130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) в отношении трех граждан республики, авторов российских информационных ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "ЕАДЭЙЛИ" - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из министерства информации обращения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. По заключениям комиссии, в действиях этих авторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Белоруссии.

Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность.

Подозреваемые задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.