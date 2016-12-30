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Дальнее зарубежье 30.12.2016 15:01

Австрия в период председательства в ОБСЕ намерена добиваться снятия санкций с РФ - глава МИД

Австрия, которая с 1 января 2017 года начнет председательствовать в ОБСЕ, планирует работать над пошаговой отменой санкций против России, заявил в пятницу глава австрийского МИД Себастьян Курц.

"После каждого позитивного изменения ситуации на местах (на Украине - ИФ) мы должны постепенно ослаблять санкции (против России - ИФ)", - сказал министр в интервью немецкому журналу "Шпигель".

При этом глава МИД Австрии подчеркнул, что пошаговое снятие ограничительных мер с РФ должно быть связано с выработкой решения для урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Мы должны и далее восстанавливать доверие в Европе, а именно переходить от санкций к системе поощрений", - добавил С.Курц.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ОБСЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]