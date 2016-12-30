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СНГ 30.12.2016 14:20

Президент Казахстана отметил необходимость решения вопросов привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в пятницу с руководящим составом министерства иностранных дел в качестве важной задачи определил выстраивание максимально эффективной работы в рамках Евразийского экономического союза с учетом национальных интересов, сообщается на сайте главы государства.

"В условиях мирового экономического кризиса, системным элементом первостепенной важности в деятельности органов дипломатической службы страны должно оставаться экономическое измерение. Необходимо заниматься вопросами привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров. В этой связи работа МИД и посольств должна быть усилена. Следует предметно поработать над подготовкой крупных международных мероприятий, которые запланированы в Астане в следующем году - саммитов ШОС и ОИС", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Также глава государства отдельно указал на необходимость усиления работы посольств в части осуществления соответствующего контроля за соблюдением торгово-экономических договоренностей, заключенных Казахстаном с другими государствами, обратил внимание на высокую ответственность сотрудников министерства, представляющих нашу страну за рубежом, и связанную с этим значимость тщательной проработки кадровых вопросов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]