Президент Казахстана отметил необходимость решения вопросов привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в пятницу с руководящим составом министерства иностранных дел в качестве важной задачи определил выстраивание максимально эффективной работы в рамках Евразийского экономического союза с учетом национальных интересов, сообщается на сайте главы государства.

"В условиях мирового экономического кризиса, системным элементом первостепенной важности в деятельности органов дипломатической службы страны должно оставаться экономическое измерение. Необходимо заниматься вопросами привлечения инвестиций и экспорта отечественных товаров. В этой связи работа МИД и посольств должна быть усилена. Следует предметно поработать над подготовкой крупных международных мероприятий, которые запланированы в Астане в следующем году - саммитов ШОС и ОИС", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Также глава государства отдельно указал на необходимость усиления работы посольств в части осуществления соответствующего контроля за соблюдением торгово-экономических договоренностей, заключенных Казахстаном с другими государствами, обратил внимание на высокую ответственность сотрудников министерства, представляющих нашу страну за рубежом, и связанную с этим значимость тщательной проработки кадровых вопросов.