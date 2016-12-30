Боевик ликвидирован в дагестанском Каспийске

Правоохранители устанавливают личность уничтоженного в ходе перестрелки боевика в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, в ходе перестрелки на улице Ленина г.Каспийска силовиками уничтожен боевик, его личность устанавливается. Информация также уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о перестрелке между вооруженными бандитами и сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске около 12:00 мск.