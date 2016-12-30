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Макроэкономика 30.12.2016 14:32

Госнефтефонд Азербайджана в декабре на валютных аукционах продал $246 млн, в 2016г – более $4,8 млрд

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2016 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $246 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение декабря продал инвалюты на сумму $246 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре продал на валютных аукционах инвалюты на $301,5 млн. Таким образом, в декабре объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем сократились на 18,4%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", за 2016 год ГНФАР продал инвалюты на общую сумму $4 млрд 830,8 млн.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]