Госнефтефонд Азербайджана в декабре на валютных аукционах продал $246 млн, в 2016г – более $4,8 млрд

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2016 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $246 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение декабря продал инвалюты на сумму $246 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре продал на валютных аукционах инвалюты на $301,5 млн. Таким образом, в декабре объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем сократились на 18,4%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", за 2016 год ГНФАР продал инвалюты на общую сумму $4 млрд 830,8 млн.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов