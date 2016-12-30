Азербайджан планирует к 2025г довести уровень охвата широкополосных услуг до 85%

Правительство Азербайджана планирует к 2025 году довести уровень охвата широкополосных услуг с использованием LTE и других беспроводных технологий до 85%.

Такие данные приведены в "Стратегической дорожной карте по развитию сферы телекоммуникации и информационных технологий в Азербайджане", опубликованной в пятницу.

«Одной из главных задач в сфере ИКТ является расширение уровня охвата широкополосных услуг с использованием LTE и других беспроводных технологий в Азербайджане. При условии ежегодного увеличения этого показателя на 10%, планируется уровень охвата широкополосных услуг в 2020 году довести до 70%, в 2025 году – до 85%, после 2025г – до 100%», -отмечается в документе.

Также правительство рассчитывает скорость использования Интернета в широкополосной сети одним лицом довести в 2020 году до 20 Мбит/сек, в 2025 году – до 50 Мбит /сек, после 2025 года – довести до уровня развитых стран.

Также в планах правительства сохранение в 2020 году числа абонентов мобильной связи в стране как минимум на текущем уровне и увеличение доли расходов на душу населения, приходящихся на мобильную связь, в потребительской корзине с 0,37% до 1,41%.

Кроме того, Азербайджан к 2020 году рассчитывает увеличить с нынешних двух до трех число операторов, подключающихся к международным шлюзам.

Н.Аббасова