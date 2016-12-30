У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев по традиции будут встречать Новый год в кругу родных и близких, у обоих не будет полноценных новогодних каникул, но есть планы позаниматься спортом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о том, как глава государства будет проводить новогодние праздники, признал, что "у Путина практически не бывает полноценных выходных".

"Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады", - рассказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, по его словам, "можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом". Д.Песков напомнил, что президент "и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе".

Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что "Владимир Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду".

Остальное, по словам Д.Пескова, "это личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться".

Он также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Фактически за годы пребывания у власти В.Путин дважды встречал Новый год вне дома, причем первый раз сразу в начале своего президентства.

31 декабря 1999 года Владимир Путин отменил свою поездку в Санкт-Петербург, где намеревался провести новогодние праздники. Это решение было связано с отставкой Бориса Ельцина с поста президента РФ и назначением В.Путина исполняющим обязанности главы государства до проведения в стране выборов.

В новогоднюю ночь В.Путин отправился в Чечню. Прибыв рано утром в Гудермес, он провел церемонию награждения военнослужащих, отличившихся при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе. Тогда же В.Путин заявил об условиях, на которых российское руководство будет готово к переговорам с чеченскими лидерами: осуждение ими терроризма, выдача главарей бандформирований, освобождение удерживаемых в плену людей.

Второй раз это было 31 декабря 2013 года: президент прилетел в Хабаровск, чтобы лично пообщаться с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от наводнения в уходящем году, и в их лице обратиться ко всем россиянам. Утром 1 января 2014 года президент уже был в Волгограде, где посетил пострадавших в терактах, произошедших в городе в канун Нового года, и провел совещание по мерам безопасности в РФ.

Дмитрий Медведев также собирается отмечать Новый год дома, с семьей, и на его праздничном столе, как рассказал сам премьер, точно будут отечественные продукты, появившиеся в результате импортозамещения,

"Та пора, когда я на Новый год старался уехать куда-нибудь, собрать компанию, давно завершилась. Новый год - семейный праздник, дома буду отмечать", - сказал Д.Медведев на встрече с журналистами "правительственного пула" в конце декабря.

Он отметил, что все девять праздничных дней отдохнуть у него вряд ли получится.

Как сообщил премьер, на 5 января в Сочи у него уже запланировано совещание, посвященное "олимпийскому наследию" - использованию инфраструктуры, созданной к Олимпиаде 2014 года.

Он выразил надежду, что во время пребывания в Сочи удастся покататься на лыжах, если будет хорошая погода. "В Сочи становится все лучше и лучше", - оценил премьер качество горнолыжных трасс в Красной Поляне.

Незадолго до Нового года в интервью программе "Итоги недели" на НТВ Д.Медведев пообещал, что на его праздничном столе "обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет".

"За последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению. Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты. Значительная часть всего этого уже производится в нашей стране ", - сказал он.