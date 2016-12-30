Развитие логистики и торговли в Азербайджане потребует инвестиции в 3,2 млрд манатов до 2020г

Реализация стратегической дорожной карты по развитию логистики и торговли в Азербайджане потребует инвестиции в размере 3 млрд 160 млн манатов до 2020 года, отмечается в тексте документа, опубликованного в пятницу.
«Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 3 млрд 160 млн манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 605 млн манатов в 2020 году и созданию 18,9 тыс. рабочих мест», - отмечается в документе.
В частности, инвестиции в объеме 1,4 млрд манатов необходимы на совершенствование операций в сфере логистики, 1,2 млрд манатов – завершение проектов создания нового комплекса бакинского порта в поселке Алят, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), 430 млн манатов – на меры по превращению Баку в торговый узел регионального значения, 130 млн манатов – на создание логистических и торговых центров в Баку и других частях страны.
Дорожная карта включает в себя и два приоритетных направления, которые не требуют инвестиций, - усиление позиций Азербайджана в качестве логистического и торгового узла регионального значения и повышение вовлеченности частного сектора в сферу логистики.
А.Ахундов
Парламент Азербайджана призвал соотечественников к объединению вокруг президента Алиева для защиты нацинтересов
Азербайджанский депутат призвал открыть посольство в Израиле
Заявления генсека ОДКБ по Нагорному Карабаху не отражают позицию официальной Москвы – спикер парламента Азербайджана
Мир уязвим перед эпидемией гриппа - Билл Гейтс
Таможенники Азербайджана пресекли ввоз в страну спиртных напитков армянского производства
Президент Алиев принял участие в открытии нового реабилитационного комплекса в Забрате
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Австрия в период председательства в ОБСЕ намерена добиваться снятия санкций с РФ - глава МИД
У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул
"Репортеры без границ" призывают отпустить задержанных в Белоруссии авторов российских электронных СМИ
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев