Развитие логистики и торговли в Азербайджане потребует инвестиции в 3,2 млрд манатов до 2020г

Реализация стратегической дорожной карты по развитию логистики и торговли в Азербайджане потребует инвестиции в размере 3 млрд 160 млн манатов до 2020 года, отмечается в тексте документа, опубликованного в пятницу.

«Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 3 млрд 160 млн манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 605 млн манатов в 2020 году и созданию 18,9 тыс. рабочих мест», - отмечается в документе.

В частности, инвестиции в объеме 1,4 млрд манатов необходимы на совершенствование операций в сфере логистики, 1,2 млрд манатов – завершение проектов создания нового комплекса бакинского порта в поселке Алят, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), 430 млн манатов – на меры по превращению Баку в торговый узел регионального значения, 130 млн манатов – на создание логистических и торговых центров в Баку и других частях страны.

Дорожная карта включает в себя и два приоритетных направления, которые не требуют инвестиций, - усиление позиций Азербайджана в качестве логистического и торгового узла регионального значения и повышение вовлеченности частного сектора в сферу логистики.

А.Ахундов