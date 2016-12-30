Лавров обсудил с казахстанским коллегой планируемую в Астане межсирийскую встречу - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу в ходе телефонного разговора с новым главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым планы проведения межсирийской встречи в Астане.

"В ходе беседы глава российского внешнеполитического ведомства поздравил коллегу с назначением на ответственный пост и пожелал успехов. Министры также обсудили актуальные вопросы российско-казахстанских отношений, в том числе в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН на 2017-2018 гг. и планируемой в Астане встречи делегаций правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции", - говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении уточняется, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Экс-постпред Казахстана при ООН Кайрат Абдрахманов был назначен министром иностранных дел 28 декабря.

Ранее должность министра иностранных дел занимал Ерлан Идрисов, который освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.