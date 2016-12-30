Назарбаев считает необходимым пересмотреть политику диппредставительств Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым пересмотреть принципы работы в диппредставительствах Казахстана за рубежом.
"Сейчас можно освобождать всех достигших возраста (пенсионного - ИФ) послов от службы. (. . .) В целом, мы должны как следует пересмотреть кадровую политику в посольствах. В России, Китае, некоторых странах Европы, с которыми у нас тесные отношения, такие как Германия, Франция, Америка, у нас должны быть представители, которые будут заниматься торгово-экономическими отношениями", - сказал Н. Назарбаев на встрече с руководящим составом МИД Казахстана в пятницу в Астане.
Комментарий главы государства опубликован на странице его пресс-службы в Facebook.
"Во всех странах так делают. Необходимо выводить на экспорт, привлекать инвестиции. Ехать следом те страны, где я уже договорился, приглашать, привозить и объяснять с кем вести переговоры. Не заниматься только внешней политикой. Мы не такие крупные, как Россия и США, наша внешняя политика не оказывает такого большого влияния на мир. Мы должны думать о своих интересах", - отметил Н. Назарбаев.
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