Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

СНГ 30.12.2016 17:28

Назарбаев считает необходимым пересмотреть политику диппредставительств Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необходимым пересмотреть принципы работы в диппредставительствах Казахстана за рубежом.

"Сейчас можно освобождать всех достигших возраста (пенсионного - ИФ) послов от службы. (. . .) В целом, мы должны как следует пересмотреть кадровую политику в посольствах. В России, Китае, некоторых странах Европы, с которыми у нас тесные отношения, такие как Германия, Франция, Америка, у нас должны быть представители, которые будут заниматься торгово-экономическими отношениями", - сказал Н. Назарбаев на встрече с руководящим составом МИД Казахстана в пятницу в Астане.

Комментарий главы государства опубликован на странице его пресс-службы в Facebook.

"Во всех странах так делают. Необходимо выводить на экспорт, привлекать инвестиции. Ехать следом те страны, где я уже договорился, приглашать, привозить и объяснять с кем вести переговоры. Не заниматься только внешней политикой. Мы не такие крупные, как Россия и США, наша внешняя политика не оказывает такого большого влияния на мир. Мы должны думать о своих интересах", - отметил Н. Назарбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]