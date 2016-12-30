Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Дальнее зарубежье 30.12.2016 17:49

Подозреваемый в теракте на берлинской ярмарке Анис Амри собирался уехать в Рим - СМИ

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, по всей видимости, намеревался в итоге добраться до Рима, сделав пересадку в Милане, сообщает итальянская газета "Коррьере делла сера".

А.Амри расспрашивал у прохожих в Милане, где он может сесть либо на автобус, либо в поезд по направлению к "Риму, Неаполю или южнее".

Ранее сообщалось, что выбравшись с территории ФРГ, А.Амри купил во французском городе Лион билет до Милана, где впоследствии и был застрелен сотрудниками итальянской полиции.

19 декабря 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ


Похожие новости


В Италии и Германии арестованы 27 предполагаемых мафиози Вестервелле надеется, что власти Италии продолжат политику реформ Меркель и Монти встретятся в среду для обсуждения проблем еврозоны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]