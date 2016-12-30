Назарбаев утвердил закон о дактилоскопии граждан Казахстана старше 16 лет и получающих визу иностранцев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Данный документ направлен на создание правовых основ дактилоскопической и геномной регистрации в республике, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

Согласно закону, с 2021 года дактилоскопию будут проходить все граждане Казахстана, достигшие 16 лет, при получении документов, удостоверяющих личность (паспорта или удостоверения личности), а также граждане Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения моряка, иностранцы и лица без гражданства - при оформлении разрешения на постоянное жительство в республике, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца.

Наряду с этим проходить дактилоскопию будут иностранцы и лица без гражданства при получении виз, иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Казахстан для осуществления трудовой деятельности на основании разрешений, выданных трудовому иммигранту или работодателю на привлечение иностранной рабочей силы. А также иностранцы, лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы республики, либо подпадающие под действие международных договоров о реадмиссии.

Геномной регистрации будут подлежать осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, близкие родственники без вести пропавших и неопознанные трупы.

В целях обеспечения достоверности электронных документов и повышения их защищенности предусматривается введение в чипы биометрической информации об отпечатках пальцев рук. Кроме того, данные об особенностях строения узоров пальцев и ладоней рук человека будут отражаться в казахстанских паспортах.

На реализацию этого закона с 2018 по 2023 год будут выделены 36,8 млрд тенге (333,28/$1).

Начиная с 2018 года, основная сумма, которая потребуется на подготовку перевооружения Пограничной службы Казахстана, дополнительного перевооружения ДНК- и судебно-медицинских лабораторий министерства юстиции, составит 19 млрд тенге.

"На следующий год мы разрабатываем проектно-сметную документацию и предусматриваем разработку всей программы, приобретение всех сканирующих приборов, обеспечение ими всех заинтересованных служб. Это министерство иностранных дел, пограничные службы и наше ведомство. Мы приобретаем сервер, где будут храниться все отпечатки, и предусмотрено 183 человека штата - это МВД, МИД и пограничные службы", - пояснил ранее министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Президент также подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации".

Так, в Уголовно-исполнительном кодексе закреплена обязанность осужденных на прохождение геномной регистрации в соответствии с законодательством Казахстана, а также ответственность условно осужденных за отказ от прохождения геномной регистрации.

Кодекс республики "Об административных правонарушениях" дополнен новой статьей 443-1, предусматривающей ответственность граждан республики, иностранцев и лиц без гражданства за отказ от прохождения дактилоскопической и геномной регистрации. За отказ от регистрации предусмотрен штраф до 5 месячных расчетных показателей (МРП, с 2017 года 1 МРП составит 2269 тенге).