Немецкий врач не видит необходимости операционного вмешательства в лечении патриарха Грузии

Главный врач общей и висцеральной хирургии клиники Хелиос Берлин-Бух, доктор медицинских наук Мартин Штрик считает, что на данном этапе нет необходимости в перевозке Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Германию и операционном вмешательстве в его лечении.

Как сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии, врач патриарха Цисана Шартава, германский специалист сегодня осмотрел Илию II и провел консультацию.

"Немецкий хирург одобрил лечебную тактику грузинских врачей и на данном этапе не видит необходимости в операционном вмешательстве", - сказала Ц.Шартава.

При этом она отметила, что наблюдение продолжается. "Патриарх чувствует себя хорошо и много показателей лечения улучшаются. Динамика положительная", - заявила Ц.Шартава.

Ранее сообщалось, что на фоне гриппа, который спровоцировал воспаление в желчном пузыре патриарха, и могла возникнуть необходимость операции, грузинские врачи предлагали перевезти Илию II на лечение в Германию, но он не согласился.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви.