Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Регион 30.12.2016 18:26

Немецкий врач не видит необходимости операционного вмешательства в лечении патриарха Грузии

Главный врач общей и висцеральной хирургии клиники Хелиос Берлин-Бух, доктор медицинских наук Мартин Штрик считает, что на данном этапе нет необходимости в перевозке Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Германию и операционном вмешательстве в его лечении.

Как сообщила в пятницу журналистам заместитель руководителя департамента здравоохранения Патриархии, врач патриарха Цисана Шартава, германский специалист сегодня осмотрел Илию II и провел консультацию.

"Немецкий хирург одобрил лечебную тактику грузинских врачей и на данном этапе не видит необходимости в операционном вмешательстве", - сказала Ц.Шартава.

При этом она отметила, что наблюдение продолжается. "Патриарх чувствует себя хорошо и много показателей лечения улучшаются. Динамика положительная", - заявила Ц.Шартава.

Ранее сообщалось, что на фоне гриппа, который спровоцировал воспаление в желчном пузыре патриарха, и могла возникнуть необходимость операции, грузинские врачи предлагали перевезти Илию II на лечение в Германию, но он не согласился.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, учился в Московской духовной семинарии и академии. 23 декабря 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАТРИАРХ, ЗДОРОВЬЕ


Похожие новости


Глава грузинской церкви осуждает разрешение в США однополых браков Патриарх всея Грузии просит Европу не насаждать чуждые для народа страны идеи Грузинский патриарх считает, что возобновление поставок вин на российский рынок поможет наладить отношения между странами Россия и Грузия наладят отношения, уверен патриарх Илья Второй Отношения между Тбилиси и Москвой надо выводить из тупика - глава грузинской церкви Патриарх Кирилл передал верующим Грузии мощи Александра Невского

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]