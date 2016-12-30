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СНГ 30.12.2016 19:01

Назарбаев призвал казахстанских дипломатов к "армейской" дисциплине

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских дипломатов к дисциплине.

"У нас сейчас послы, если им говорят, поработать несколько лет в министерстве в департаменте, не признают этого. Вчера какой казахский министр в советское время был за границей? Не было такого. Поэтому, в каком министерстве мы скажем работать, там и будешь работать! Не хочешь, иди куда хочешь. Дисциплина должна быть в министерстве, как в армии: работать там, где скажут, делать что скажут", - сказал Н. Назарбаев на встрече с руководящим составом МИД Казахстана в пятницу в Астане.

Комментарий главы государства опубликован на странице его пресс-службы в Facebook.

"У всех вас, министров, зам министров, представителей аппарата, большая ответственность. Я желаю, чтобы вы этому соответствовали. (...) У нас должны быть сильные кадры. Министерство иностранных дел заканчивает формирование своих кадров. Поэтому на всех вас большая ответственность", - отметил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИД, ДИСЦИПЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]