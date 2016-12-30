Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских дипломатов к дисциплине.

"У нас сейчас послы, если им говорят, поработать несколько лет в министерстве в департаменте, не признают этого. Вчера какой казахский министр в советское время был за границей? Не было такого. Поэтому, в каком министерстве мы скажем работать, там и будешь работать! Не хочешь, иди куда хочешь. Дисциплина должна быть в министерстве, как в армии: работать там, где скажут, делать что скажут", - сказал Н. Назарбаев на встрече с руководящим составом МИД Казахстана в пятницу в Астане.

Комментарий главы государства опубликован на странице его пресс-службы в Facebook.

"У всех вас, министров, зам министров, представителей аппарата, большая ответственность. Я желаю, чтобы вы этому соответствовали. (...) У нас должны быть сильные кадры. Министерство иностранных дел заканчивает формирование своих кадров. Поэтому на всех вас большая ответственность", - отметил глава государства.