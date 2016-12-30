Нефть слабо дешевеет при низких объемах торгов, Brent - $56,65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются на фоне крайней низкой активности торговли.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:13уменьшились на $0,2 (0,35%) - до $56,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,03 (0,06%) - до $53,74 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в четверг, запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

С начала текущего года Brent подорожала на 52% и WTI - на 45%. Это первое повышение котировок за последние три года и рекордное - с 2009 года.

"2016 год был драматичным для нефтяного рынка, - отмечает главный сырьевой аналитик SEB Markets Бьорн Шилдроп. - Год начался очень по-медвежьи, а завершился очень бычьими настроениями".

Все эксперты сходятся во мнении, что внимание рынка в 2017 году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко крупнейшие нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи.