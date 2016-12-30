В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД

Два человека погибли в результате произошедшего за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 79 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 97 человек.

Кроме этого, зафиксировано три факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев