Азербайджанский Gunay Bank получил лицензию на деятельность в качестве страхового агента

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) выдала ОАО "Gunay Bank" лицензию на деятельность в качестве страхового агента.

Кроме этого, Палата выдала лицензии еще 6 физическим лицам, которые будут действовать в качестве страховых агентов.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 2 физических лиц.

А.Ахундов