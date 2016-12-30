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СНГ 30.12.2016 19:14

Порошенко договорился с премьером Грузии об интенсификации сотрудничества - телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили обсудил состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности, стороны договорились активизировать политический диалог на всех уровнях.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, П.Порошенко и Г.Квирикашвили "подчеркнули неотложность интенсификации сотрудничества во многих сферах, в частности, углубление экономического измерения кооперации".

Стороны также договорились о проведении весной 2017 года очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Собеседники также договорились в ближайшее время продолжить диалог на международных площадках.

Г.Квирикашвили пригласил П.Порошенко посетить Грузию в удобное для него время.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]