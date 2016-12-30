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Дальнее зарубежье 30.12.2016 17:05

В США разыскивают легкий самолет, пропавший на северо-востоке страны

Береговая охрана США приступила к поискам легкого двухмоторного самолета Cessna 525 CitationJet, ранее исчезнувшего с экранов радаров во время полета на северо-востоке США, передает в пятницу агентство АП.

По данным АП, на борту воздушного судна находились 6 человек.

Самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта Берк Лейкфронт в городе Кливленд (штат Огайо), после чего диспетчеры потеряли с ним связь.

Береговая охрана обследуют озеро Эри, на берегу которого располагается этот аэропорт.

Следов крушения самолета пока не обнаружено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, САМОЛЕТ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]