В США разыскивают легкий самолет, пропавший на северо-востоке страны

Береговая охрана США приступила к поискам легкого двухмоторного самолета Cessna 525 CitationJet, ранее исчезнувшего с экранов радаров во время полета на северо-востоке США, передает в пятницу агентство АП.

По данным АП, на борту воздушного судна находились 6 человек.

Самолет вылетел в ночь на пятницу из аэропорта Берк Лейкфронт в городе Кливленд (штат Огайо), после чего диспетчеры потеряли с ним связь.

Береговая охрана обследуют озеро Эри, на берегу которого располагается этот аэропорт.

Следов крушения самолета пока не обнаружено.