Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

СНГ 30.12.2016 19:25

Порошенко подписал закон об ограничении ввоза на Украину печатной продукции из РФ антиукраинского содержания

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

Закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией.

Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона обязан обеспечить издание соответствующих нормативно-правовых актов, привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

8 декабря 2016г Верховная Рада Украины 237 голосами народных депутатов запретила распространение на территории Украины печатной продукции, "пропагандирующей государство-агрессора", и ограничила ее ввоз на территорию Украины из РФ.

Согласно принятым изменениям, запрещено выпускать и распространять продукцию, которая пропагандирует "государство-агрессора", в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер, которые публично поддерживают "оккупацию территории Украины".

Кроме того, запрет распространяется на печатную продукцию, которая содержит материалы, направленные на ликвидацию независимости Украины, смены конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности.

Такая издательская продукция может быть ввезена на таможенную территорию Украины, распространена в стране при условии наличия соответствующего разрешения, за исключением издательской продукции, которая ввозится гражданами ручной клади или в сопровождаемом багаже в количестве не более 10 экземпляров.

"Речь идет о том, что при министерстве культуры будет создан экспертный совет, в который войдут признанные специалисты и авторы, которые будут анализировать все тиражи печатной продукции из государства-агрессора. Если там будет содержаться популяризация государства-агрессора, его органа власти, если там авторы или кто-то, кто издал эти книги, являются людьми, поддержавшими оккупацию Украины, то, конечно, такие тиражи не будут допущены на территорию Украины", - пояснила глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

Кроме того, в принятом законе прописан порядок выдачи разрешения на ввоз на Украину продукции из РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕЧАТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ


Похожие новости


Порошенко заподозрил Россию в причастности к кибератакам на учреждения и информационные ресурсы Украины "Нормандский формат" недостаточно эффективен, но отказ от него приведет к ухудшению ситуации - Путин Певице Наташе Королевой запрещен въезд на Украину Порошенко доволен решением ЕС о продлении антироссийских санкций Украина потеряла $15 млрд из-за закрытия российского рынка - Порошенко Олланд во время разговора с Путиным и Меркель выразил тревогу по поводу усиления напряженности на востоке Украины - Елисейский дворец

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]