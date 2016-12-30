Порошенко подписал закон об ограничении ввоза на Украину печатной продукции из РФ антиукраинского содержания

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

Закон вступает в силу в день, следующий за его публикацией.

Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона обязан обеспечить издание соответствующих нормативно-правовых актов, привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

8 декабря 2016г Верховная Рада Украины 237 голосами народных депутатов запретила распространение на территории Украины печатной продукции, "пропагандирующей государство-агрессора", и ограничила ее ввоз на территорию Украины из РФ.

Согласно принятым изменениям, запрещено выпускать и распространять продукцию, которая пропагандирует "государство-агрессора", в частности его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер, которые публично поддерживают "оккупацию территории Украины".

Кроме того, запрет распространяется на печатную продукцию, которая содержит материалы, направленные на ликвидацию независимости Украины, смены конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности.

Такая издательская продукция может быть ввезена на таможенную территорию Украины, распространена в стране при условии наличия соответствующего разрешения, за исключением издательской продукции, которая ввозится гражданами ручной клади или в сопровождаемом багаже в количестве не более 10 экземпляров.

"Речь идет о том, что при министерстве культуры будет создан экспертный совет, в который войдут признанные специалисты и авторы, которые будут анализировать все тиражи печатной продукции из государства-агрессора. Если там будет содержаться популяризация государства-агрессора, его органа власти, если там авторы или кто-то, кто издал эти книги, являются людьми, поддержавшими оккупацию Украины, то, конечно, такие тиражи не будут допущены на территорию Украины", - пояснила глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

Кроме того, в принятом законе прописан порядок выдачи разрешения на ввоз на Украину продукции из РФ.