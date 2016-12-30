Курс манат/доллар на праздники остался на уровне 1,7707$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 января 2017 года установил на уровне 1,7707 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, манат к доллару на новогодние праздники остался без изменений.

Н.Аббасова