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Финансы 30.12.2016 17:13

Банковские вклады населения в Азербайджане за 11 месяцев сократились на 20%

Банки в Азербайджане в сентябре-ноябре 2016 года сократили кредитный портфель на 2,4% - до 15 млрд 771,1 млн манатов.

Согласно данным Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), в сентябре-ноябре банки увеличили портфель инвестиций в ценные бумаги на 51,4% - до 409,9 млн манатов.

На 30 ноября 2016 года депозиты в банках в Азербайджане оцениваются в 16 млрд 890 млн манатов (спад в сентябре-ноябре на 0,5%). При этом вклады населения на 1 декабря текущего года равны 7 млрд 583,8 млн манатов (спад за 11 месяцев на 20% - ИФ-Аз).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]