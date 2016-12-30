Банковские вклады населения в Азербайджане за 11 месяцев сократились на 20%

Банки в Азербайджане в сентябре-ноябре 2016 года сократили кредитный портфель на 2,4% - до 15 млрд 771,1 млн манатов.

Согласно данным Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP), в сентябре-ноябре банки увеличили портфель инвестиций в ценные бумаги на 51,4% - до 409,9 млн манатов.

На 30 ноября 2016 года депозиты в банках в Азербайджане оцениваются в 16 млрд 890 млн манатов (спад в сентябре-ноябре на 0,5%). При этом вклады населения на 1 декабря текущего года равны 7 млрд 583,8 млн манатов (спад за 11 месяцев на 20% - ИФ-Аз).

А.Азизов