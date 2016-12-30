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Финансы 30.12.2016 17:14

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за 11 месяцев составили около 1,3 млрд манатов

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2016 года составили 1 млрд 271,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«Чистые убытки сектора по данным на 30 ноября 2016 года составили 1 млрд 271,5 млн манатов", - отмечается в данных палаты.

При этом Палата подчеркивает, что на 31 октября текущего года убытки банков составляли 969,5 млн манатов, по данным на 30 сентября – 1 млрд 547,1 млн манатов.

Таким образом, в ноябре чистые убытки выросли на 302 млн манатов после сокращения на 577,6 млн манатов в октябре.

Как сообщалось ранее, по итогам 2015 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 345 млн манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, УБЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]