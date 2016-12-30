Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за 11 месяцев составили около 1,3 млрд манатов

Чистые убытки банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2016 года составили 1 млрд 271,5 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«Чистые убытки сектора по данным на 30 ноября 2016 года составили 1 млрд 271,5 млн манатов", - отмечается в данных палаты.

При этом Палата подчеркивает, что на 31 октября текущего года убытки банков составляли 969,5 млн манатов, по данным на 30 сентября – 1 млрд 547,1 млн манатов.

Таким образом, в ноябре чистые убытки выросли на 302 млн манатов после сокращения на 577,6 млн манатов в октябре.

Как сообщалось ранее, по итогам 2015 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 345 млн манатов.

А.Ахундов