Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Финансы 30.12.2016 17:15

Власти Италии оценивают спасение банка Monte Paschi в 6,6 млрд евро

Банк Италии оценивает общие расходы на спасение государством Banca Monte dei Paschi di Siena SpA примерно в 6,6 млрд евро.

Непосредственные затраты государства составят порядка 4,6 млрд евро - это инвестиции в капитал, еще 2 млрд евро потребуется позже на компенсации розничным держателям облигаций банка, сообщается в пресс-релизе итальянского ЦБ.

Помимо этого, расходы "на других лиц" составят 2,2 млрд евро.

Европейский центральный банк ранее на этой неделе оценил недостаточность капитала Monte Paschi в 8,8 млрд евро.

План самого банка по рекапитализации на сумму 5 млрд евро провалился, поскольку найти ключевого инвестора не удалось. Банк также не смог привлечь достаточно средств за счет обмена облигаций на акции.

Сейчас Monte Paschi является третьим по величине банком Италии. Он был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства, в настоящее время является старейшим действующим банком мира.

Торги акциями Monte Paschi были приостановлены 23 декабря из-за сильного падения цен и пока не возобновлялись.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]