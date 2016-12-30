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Бизнес и законодательство 30.12.2016 17:40

MBNP будет следить за соблюдением бизнесом ограничений на операции с наличностью

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) будет проводить мониторинг ситуации с соблюдением бизнесом ограничений операций с наличностью.

Согласно закону "О безналичных платежах", объекты торговли и общепита, зарегистрированные как плательщики НДС и чей годовой оборот превышает 200 тыс. манатов, могут вести наличные расчеты на сумму до 30 тыс. манатов в месяц, остальные налогоплательщики – до 15 тыс. манатов в месяц.

«В отношении операций, которые превысят установленные ограничения, палата будет проводить мониторинг в соответствии с законом «О борьбе с финансированием терроризма и легализацией денег, приобретенных преступным путем»», - отмечается в сообщении.

Палата проведет тренинги по новой системе отчетности для сотрудников банков и почтового оператора.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛИЧНОСТЬ, ОПЕРАЦИИ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]