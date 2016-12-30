MBNP будет следить за соблюдением бизнесом ограничений на операции с наличностью

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) будет проводить мониторинг ситуации с соблюдением бизнесом ограничений операций с наличностью.

Согласно закону "О безналичных платежах", объекты торговли и общепита, зарегистрированные как плательщики НДС и чей годовой оборот превышает 200 тыс. манатов, могут вести наличные расчеты на сумму до 30 тыс. манатов в месяц, остальные налогоплательщики – до 15 тыс. манатов в месяц.

«В отношении операций, которые превысят установленные ограничения, палата будет проводить мониторинг в соответствии с законом «О борьбе с финансированием терроризма и легализацией денег, приобретенных преступным путем»», - отмечается в сообщении.

Палата проведет тренинги по новой системе отчетности для сотрудников банков и почтового оператора.

А.Ахундов