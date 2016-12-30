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Регион 30.12.2016 17:43

Путин в поздравлении Эрдогану выражает удовлетворение процессом восстановления сотрудничества, надеется на взаимодействие в решении актуальных вопросов

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил удовлетворение начавшимся процессом постепенной нормализации двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравлении с Новым, 2017 годом президента Турецкой Республики Р.Т.Эрдогана В.Путин с удовлетворением отметил, что после непростого периода в отношениях России и Турции удалось начать процесс их постепенной нормализации, восстановления всего комплекса сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Российский лидер также выразил уверенность, что две страны будут активно взаимодействовать в решении актуальных региональных и международных вопросов.

"Глава Российского государства выразил уверенность, что, опираясь на достигнутые результаты, страны продолжат продуктивную совместную работу по укреплению двусторонних связей, будут активно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран, в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте", - информирует пресс-служба президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]