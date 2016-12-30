Путин в поздравлении Эрдогану выражает удовлетворение процессом восстановления сотрудничества, надеется на взаимодействие в решении актуальных вопросов

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил удовлетворение начавшимся процессом постепенной нормализации двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"В поздравлении с Новым, 2017 годом президента Турецкой Республики Р.Т.Эрдогана В.Путин с удовлетворением отметил, что после непростого периода в отношениях России и Турции удалось начать процесс их постепенной нормализации, восстановления всего комплекса сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Российский лидер также выразил уверенность, что две страны будут активно взаимодействовать в решении актуальных региональных и международных вопросов.
"Глава Российского государства выразил уверенность, что, опираясь на достигнутые результаты, страны продолжат продуктивную совместную работу по укреплению двусторонних связей, будут активно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран, в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте", - информирует пресс-служба президента РФ.
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