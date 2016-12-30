Попытки Еревана вовлечь ОБКБ в карабахский конфликт повышают напряженность в регионе – МИД Азербайджана

Попытки Армении вовлечь ОДКБ в карабахский конфликт являются угрозой для стабильности и безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Проведение Арменией очередного вооруженного столкновения на азербайджано-армянской государственной границе и попытки вовлечь ОДКБ в конфликт (карабахский – ИФ-Аз) служит повышению уровня политической напряженности в регионе, а также являются серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности», - говорится в заявлении.

МИД неоднократно заявлял, что продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана, а также незаконное пребывание вооруженных сил этой страны на оккупированных азербайджанских территориях являются основными причинами напряженности и возникновения инцидентов в зоне конфликта, преградой для политического урегулирования конфликта.

«Азербайджан призывает международное сообщество принудить Армению к миру и выполнению известных резолюций Совбеза ООН», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде