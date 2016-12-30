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Карабахский конфликт 30.12.2016 18:58

Попытки Еревана вовлечь ОБКБ в карабахский конфликт повышают напряженность в регионе – МИД Азербайджана

Попытки Армении вовлечь ОДКБ в карабахский конфликт являются угрозой для стабильности и безопасности в регионе, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Проведение Арменией очередного вооруженного столкновения на азербайджано-армянской государственной границе и попытки вовлечь ОДКБ в конфликт (карабахский – ИФ-Аз) служит повышению уровня политической напряженности в регионе, а также являются серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности», - говорится в заявлении.

МИД неоднократно заявлял, что продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана, а также незаконное пребывание вооруженных сил этой страны на оккупированных азербайджанских территориях являются основными причинами напряженности и возникновения инцидентов в зоне конфликта, преградой для политического урегулирования конфликта.

«Азербайджан призывает международное сообщество принудить Армению к миру и выполнению известных резолюций Совбеза ООН», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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