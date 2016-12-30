Баку ждет от членов ОДКБ реакции на заявление Бордюжи по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку ждет от стран-членов ОДКБ соответствующей реакции на заявление генсека организации Николая Бордюжи по Нагорному Карабаху.

«Мы отвергаем безответственное заявление Н.Бордюжи и ждем от стран-членов организации соответствующей реакции»,- говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Азербайджана.

Ранее в четверг генсек Н.Бордюжа заявил, что с тревогой воспринял информацию о вооруженном инциденте на армяно-азербайджанской границе. "Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года", - сказал Н.Бордюжа, которого процитировала пресс-служба ОДКБ.

«Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы, наконец-то, пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня. А тем более - очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», - сказал Н.Бордюжа.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями. С азербайджанской стороны в результате инцидента пропал без вести один военнослужащий.

Ф.Исазаде