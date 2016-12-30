США высылает российских дипломатов с двухмесячным сроком работы в Америке - МИД РФ

В американский санкционный список попали дипломаты, которые работают только два месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия такого решения - это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называется 2015 год и весна 2016 года. В список дипломатов и дипломатических миссий на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца", - сказала она журналистам.

"Каким образом технически они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года - не понятно", - сказала она.