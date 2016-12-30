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Дальнее зарубежье 30.12.2016 19:58

США высылает российских дипломатов с двухмесячным сроком работы в Америке - МИД РФ

В американский санкционный список попали дипломаты, которые работают только два месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия такого решения - это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называется 2015 год и весна 2016 года. В список дипломатов и дипломатических миссий на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца", - сказала она журналистам.

"Каким образом технически они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года - не понятно", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, США, ДИПЛОМАТЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]