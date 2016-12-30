Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Дальнее зарубежье 30.12.2016 20:15

Маккейн на следующей неделе организует слушания в сенате США по российской киберугрозе - СМИ

Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание "Политико".

По его информации, на слушаниях в комитете выступят директор Нацразведки США Джеймс Клаппер, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

"Политико" отмечает, что слушания состоятся всего спустя три дня после начала работа конгресса нового созыва.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, СЛУШАНИЯ


Похожие новости


Премьер-министр Украины Гройсман встретился с сенатором США Маккейном Администрация Обамы требует ускорить продление акта, разрешающего слежку за гражданами Американский сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост заместителя Керри Американский сенат опубликует доклад о пытках подозреваемых в причастности к «Аль-Каиде» Глава ЦРУ попросил прощения за взлом его сотрудниками компьютеров в сенате США Признание Комитетом по внешним отношениям Сената США т.н. «геноцида армян» не будет иметь правовых последствий – посол Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]