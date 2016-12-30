Маккейн на следующей неделе организует слушания в сенате США по российской киберугрозе - СМИ

Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн планирует 5 января провести слушания по вопросу о российской киберугрозе, сообщает в пятницу издание "Политико".

По его информации, на слушаниях в комитете выступят директор Нацразведки США Джеймс Клаппер, глава Кибернетического командования США Майк Роджерс, замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

"Политико" отмечает, что слушания состоятся всего спустя три дня после начала работа конгресса нового созыва.