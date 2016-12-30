Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 1 Янв 2 Янв

Дальнее зарубежье 30.12.2016 20:24

Сноуден фигурирует в списке людей, просящих у Обамы амнистии - СМИ

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание "Политико".

Также в списке значится бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.

При этом эксперты полагают, что просьбы обоих вряд ли будут удовлетворены Б.Обамой перед его уходом с поста президента, подчеркивает "Политико".

"Я думаю, что на следующей неделе он (Б.Обама - ИФ) назовет немало фамилий (амнистированных - ИФ). Но я считаю, что вряд ли мы увидим в этом перечне столь видные фигуры", - предположил специалист по правовым вопросам - профессор Маар Ослер из университета Святого Томаса в Миннеаполисе.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Б.Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Э.Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Э.Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Э.Сноуден прибыл в Россию в 2013 году, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Э.Сноудену также был выдан вид на жительство. Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СНОУДЕН, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Минюст США не стал комментировать вопрос об экстрадиции Сноудена в случае его поездки в Норвегию Сноуден положительно оценил "Акт о свободе", принятый в США Сноудену не стоило передавать секретную информацию недружественным по отношению к США странам - Хиллари Клинтон Бывший вице-президент США полагает, что Сноуден не является предателем Оскароносный кинорежиссер Оливер Стоун экранизирует историю Сноудена Сноуден не высказывал руководству АНБ опасений о ее деятельности, утверждают в спецслужбе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]