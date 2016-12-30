Сноуден фигурирует в списке людей, просящих у Обамы амнистии - СМИ

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден значится в списке людей, которые просят у президента США Барака Обамы амнистию или помилование, сообщает в пятницу американское издание "Политико".

Также в списке значится бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг, ныне отбывающая тюремное наказание в США.

При этом эксперты полагают, что просьбы обоих вряд ли будут удовлетворены Б.Обамой перед его уходом с поста президента, подчеркивает "Политико".

"Я думаю, что на следующей неделе он (Б.Обама - ИФ) назовет немало фамилий (амнистированных - ИФ). Но я считаю, что вряд ли мы увидим в этом перечне столь видные фигуры", - предположил специалист по правовым вопросам - профессор Маар Ослер из университета Святого Томаса в Миннеаполисе.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Б.Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Э.Сноуден передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, вызвавших международные скандалы. В частности, разоблачения Э.Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Э.Сноуден прибыл в Россию в 2013 году, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Э.Сноудену также был выдан вид на жительство. Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.