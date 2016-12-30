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СНГ 30.12.2016 20:45

Порошенко убежден, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Участие в составе прибывшей в Киев делегации Сената США представителей и Демократической и Республиканской партий подтверждает, что поддержка Украины в Конгрессе США продолжится и в дальнейшем, считает президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Эми Клобучар (Демократическая партия).

"Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, П.Порошенко предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации.

П.Порошенко также рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

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Тэги: УКРАИНА, США, СЕНАТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]