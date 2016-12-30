Порошенко убежден, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Участие в составе прибывшей в Киев делегации Сената США представителей и Демократической и Республиканской партий подтверждает, что поддержка Украины в Конгрессе США продолжится и в дальнейшем, считает президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Эми Клобучар (Демократическая партия).
"Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, П.Порошенко предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации.
П.Порошенко также рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.
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