Порошенко убежден, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Участие в составе прибывшей в Киев делегации Сената США представителей и Демократической и Республиканской партий подтверждает, что поддержка Украины в Конгрессе США продолжится и в дальнейшем, считает президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, П.Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном (Республиканская партия). В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Эми Клобучар (Демократическая партия).

"Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, П.Порошенко предложил сенаторам осуществить визит в Донбасс для получения объективной информации.

П.Порошенко также рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.