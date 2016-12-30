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Дальнее зарубежье 30.12.2016 20:58

США отменили антидемпинговую пошлину на карбамид из РФ, которая действовала почти 30 лет

Министерство торговли США с 20 декабря отменило антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида из России, установленную почти 30 лет назад на уровне 64,93%, сообщает официальное издание Federal Register.

Ранее США отменили антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида для "ФосАгро-Череповец" (входит в группу "ФосАгро" (MOEX:PHOR)) и подтвердили нулевую пошлину по карбамиду для "ЕвроХима".

В августе регулятор также отменил антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры из России, которая была установлена в 2000 году на уровне 253,98%.

США установили антидемпинговую пошлину на ввозимый из СССР карбамид еще в 1987 году. В конце 2011 года США в рамках очередного пересмотра приняли решение продлить до декабря 2016 года антидемпинговую пошлину в размере 64,93% на ввоз карбамида из России и Украины. В 2008 году по итогам индивидуального пересмотра министерство торговли США отменило пошлину на ввоз карбамида для "ЕвроХима", при этом компании приходилось ежегодно подтверждать обоснованность обнуления пошлины на свою продукцию.

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Тэги: США, РОССИЯ, УДОБРЕНИЯ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]