США отменили антидемпинговую пошлину на карбамид из РФ, которая действовала почти 30 лет

Министерство торговли США с 20 декабря отменило антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида из России, установленную почти 30 лет назад на уровне 64,93%, сообщает официальное издание Federal Register.
Ранее США отменили антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида для "ФосАгро-Череповец" (входит в группу "ФосАгро" (MOEX:PHOR)) и подтвердили нулевую пошлину по карбамиду для "ЕвроХима".
В августе регулятор также отменил антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры из России, которая была установлена в 2000 году на уровне 253,98%.
США установили антидемпинговую пошлину на ввозимый из СССР карбамид еще в 1987 году. В конце 2011 года США в рамках очередного пересмотра приняли решение продлить до декабря 2016 года антидемпинговую пошлину в размере 64,93% на ввоз карбамида из России и Украины. В 2008 году по итогам индивидуального пересмотра министерство торговли США отменило пошлину на ввоз карбамида для "ЕвроХима", при этом компании приходилось ежегодно подтверждать обоснованность обнуления пошлины на свою продукцию.
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