Правительство утвердило госпрограмму о реализации государственной национальной политики

Кабинет министров РФ утвердил государственную программу "Реализация государственной национальной политики". Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Ответственным исполнителем программы определено Федеральное агентство по делам национальностей.

Целями программы объявляются: гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов: сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

Срок реализации программы - 31 декабря 2025 г. (один этап).

Объемы бюджетных ассигнований программы - около 26 млрд рублей.