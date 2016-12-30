Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 2 Янв 3 Янв

Дальнее зарубежье 30.12.2016 21:32

Объем электронной торговли в Китае достигнет 40 трлн юаней к 2020г - прогноз Минторга

Объем электронной торговли (e-commerce) в Китае вырастет за пять лет до 40 трлн юаней ($5,8 трлн), сообщается в отраслевой программе развития на 2016-2020 годы.

При этом розничные онлайн-продажи вырастут до 10 трлн юаней, в этой отрасли будут заняты 50 млн китайцев.

Программу развития электронной коммерции на 13-ю пятилетку совместно представили министерство торговли, канцелярия Центральной руководящей группы по кибербезопасности и информатизации, Государственный комитет по делам развития и реформ страны, сообщает агентство "Синьхуа".

Китайский рынок e-commerce является крупнейшим в мире. Последние 20 лет он, получив стремительное развитие, сыграл серьезную роль в содействии росту национальной экономики, развитии предпринимательской и инновационной деятельности, в борьбе с бедностью.

Однако стали давать о себе знать и противоречия, например, растущая территориальная неравномерность развития электронной коммерции, становящаяся все более ожесточенной борьба за ресурсы между традиционными и новыми рыночными субъектами, проблемы честности ведения бизнеса и безопасности операций, решение которых требует все больше усилий.

"Таким образом возникла необходимость разработки программы, которая способствовала бы здоровому развитию сферы электронной коммерции при обеспечении упорядоченности", - отмечают авторы документа.

Основные задачи, которые предстоит решить в 2016-2020 гг., заключаются в улучшении качественных характеристик отрасли e-commerce, углублении ее интеграции с традиционными отраслями, развитии факторов производства для e-commerce, совершенствовании системы, которая дала бы всем слоям населения возможность извлекать пользу из быстрого развития e-commerce, и в улучшении управления.

Если в программе на предыдущую пятилетку e-commerce была определена как "новый двигатель" экономики, то в новой программе она стала "ключевым двигателем", особо отметила директор департамента электронной торговли и информатизации Минторга Цянь Фанли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ИНТЕРНЕТ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Азербайджан организует 9-15 ноября торговые миссии в Гонконг и Гуанчжоу Тбилиси и Пекин договорились о соглашении по свободной торговле Продажи Alibaba в День одиноких людей достигли нового рекорда

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]