Турция 5 лет будет выделять по $3 млн на закупку турецких товаров для нужд украинских военных

В пятницу в Анкаре состоялось подписание соглашения между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительствами стран о выделении финансовой помощи на нужды украинской армии.

"Соглашение предусматривает выделение $3млн на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.