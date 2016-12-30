Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7707 EUR   1.8644 RUR   0.0293 GBR   2.1745 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 2 Янв 3 Янв

Регион 30.12.2016 21:49

Турция 5 лет будет выделять по $3 млн на закупку турецких товаров для нужд украинских военных

В пятницу в Анкаре состоялось подписание соглашения между правительствами Украины и Турции о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между правительствами стран о выделении финансовой помощи на нужды украинской армии.

"Соглашение предусматривает выделение $3млн на ежегодной основе в течение 5 лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд Вооруженных сил Украины турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении пресс-службы посольства Украины в Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Порошенко прибыл на гуманитарный саммит ООН в Стамбуле Турция выступает за оказание большей поддержки Украине в вопросе безопасности - премьер Президент Турции приедет на Украину с официальным визитом Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом выразил серьезную озабоченность продолжающейся карательной операцией на юго-востоке Украины - Кремль Глава МИД Турции призывает отказаться от принципов "холодной войны" в связи с ситуацией вокруг Украины Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Крыму с Пан Ги Муном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]