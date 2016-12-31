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Дальнее зарубежье 31.12.2016 08:59

СБ ООН в субботу рассмотрит российский проект резолюции о перемирии в Сирии

Голосование по подготовленному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН касательно договоренностей о перемирии в Сирии состоится 31 декабря сразу же после встречи за закрытыми дверями, которая начнётся в 11:00 по местному времени.

"Завтра в 11:00 утра закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии", - сообщили в российской миссии при ООН.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что РФ внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии.

"Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью", - сказал он в пятницу журналистам перед заседанием СБ, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.

"Надеемся, что завтра мы сможем вынести его на голосование и принять его единогласно", - сказал В.Чуркин.

Накануне были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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