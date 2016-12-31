СБ ООН в субботу рассмотрит российский проект резолюции о перемирии в Сирии

Голосование по подготовленному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН касательно договоренностей о перемирии в Сирии состоится 31 декабря сразу же после встречи за закрытыми дверями, которая начнётся в 11:00 по местному времени.

"Завтра в 11:00 утра закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии", - сообщили в российской миссии при ООН.

Ранее постпред России при ООН Виталий Чуркин рассказал, что РФ внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии.

"Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью", - сказал он в пятницу журналистам перед заседанием СБ, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.

"Надеемся, что завтра мы сможем вынести его на голосование и принять его единогласно", - сказал В.Чуркин.

Накануне были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.