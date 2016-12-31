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Дальнее зарубежье 31.12.2016 09:20

Песков затруднился объяснить эйфорию в РФ в связи с избранием Трампа президентом США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что в Кремле "гуляли три дня" после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, объяснив это "дебилизмом" действий нынешней американской администрации в отношении России.

"Да, гуляли три дня. Рвали баян", - рассказал Д.Песков в шоу-программе НТВ "Международная пилорама", отвечая на вопрос ведущего, "был ли в Кремле банкетик по поводу победы Трампа".

Он отметил, что "с одной стороны, это (настроения в России) совершенно трудно объяснимая эйфория в связи с победой Трампа".

"Но, с другой стороны, просто настолько все устали - говоря дипломатическим языком - от того дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив, на что-то конструктивное, она уже приводит всех, включая нас, в состояние эйфории", - признался пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, когда В.Путин уйдет на пенсию, Д.Песков отшутился: "Я тогда уже умру".

Д. Песков также подтвердил, что "у президента России вообще нет сотового телефона", и рассказал, что В.Путин никогда не использует заготовленных заранее шуток. "У Путина блестящее чувство юмора. Ему многие пытаются писать шутки, но он их не использует, шутки у него собственные. И они, как правило, гораздо умнее, чем у тех, кто пытается их писать", - сказал пресс-секретарь.

На просьбу ведущего поделиться, как он будет отмечать "полтинник" в следующем году, Д.Песков заметил: "У нас, как правило, работают все на день рождения. Я много дней рождения справлял в самолете".

"Это обидно, конечно, потому что лучше все-таки справлять день рождения с родными, с любимыми, с Навкой (жена пресс-секретаря президента, известная фигуристка Татьяна Навка - ИФ), но в самолете тоже интересно", - признался он.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАМП, ПОБЕДА, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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