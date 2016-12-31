Стратегические валютные резервы Азербайджана за год сократились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец ноября 2016 года составляют $37,3 млрд, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.
«Фискальная консолидация и изменения в курсе нацвалюты позволили серьезно сэкономить резервы. Стратегические валютные резервы в настоящее время составляют около 100% ВВП», - отмечается в заявлении.
На 1 декабря 2015 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $39 млрд, таким образом, за год они сократились на 4,4%.
«Стратегические валютные резервы позволяют покрыть импорт товаров и услуг в республику на 28 месяцев, превышают внешний государственный долг Азербайджана в 4 раза», - говорится в заявлении.
Валютные резервы Азербайджана включают резервы Центробанка и активы Государственного нефтяного фонда.
А.Ахундов
Армения безосновательно затягивает с выдачей тела азербайджанского солдата - Госкомиссия
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 58 раз - Минобороны Азербайджана
Баку ждет от членов ОДКБ реакции на заявление Бордюжи по Карабаху – МИД Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Мир уязвим перед эпидемией гриппа - Билл Гейтс
Таможенники Азербайджана пресекли ввоз в страну спиртных напитков армянского производства
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Художник Тайрус Вонг, создавший олененка Бэмби, скончался на 107-м году жизни
В Монако стартует ралли-рейд Africa Eco Race
"Русские хакеры" проникли в электрораспределительную сеть США, утверждает "Вашингтон пост"
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев