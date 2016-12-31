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Макроэкономика 31.12.2016 09:29

Стратегические валютные резервы Азербайджана за год сократились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец ноября 2016 года составляют $37,3 млрд, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«Фискальная консолидация и изменения в курсе нацвалюты позволили серьезно сэкономить резервы. Стратегические валютные резервы в настоящее время составляют около 100% ВВП», - отмечается в заявлении.

На 1 декабря 2015 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $39 млрд, таким образом, за год они сократились на 4,4%.

«Стратегические валютные резервы позволяют покрыть импорт товаров и услуг в республику на 28 месяцев, превышают внешний государственный долг Азербайджана в 4 раза», - говорится в заявлении.

Валютные резервы Азербайджана включают резервы Центробанка и активы Государственного нефтяного фонда.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]