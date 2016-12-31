Стратегические валютные резервы Азербайджана за год сократились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец ноября 2016 года составляют $37,3 млрд, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«Фискальная консолидация и изменения в курсе нацвалюты позволили серьезно сэкономить резервы. Стратегические валютные резервы в настоящее время составляют около 100% ВВП», - отмечается в заявлении.

На 1 декабря 2015 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $39 млрд, таким образом, за год они сократились на 4,4%.

«Стратегические валютные резервы позволяют покрыть импорт товаров и услуг в республику на 28 месяцев, превышают внешний государственный долг Азербайджана в 4 раза», - говорится в заявлении.

Валютные резервы Азербайджана включают резервы Центробанка и активы Государственного нефтяного фонда.

А.Ахундов