Трамп считает отличным ходом решение РФ воздержаться от ответных мер на новые американские санкции

Избранный президент США Дональд Трамп высоко оценил решение руководства РФ воздержаться от ответных мер на новые американские санкции.

"Отличный ход", - написал он в пятницу в "Твиттере", пояснив, что имеет в виду решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России.

"Я всегда знал, что он очень умен", - добавил Д.Трамп.

В минувший четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.