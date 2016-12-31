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Финансы 31.12.2016 10:33

ЦБА в 2017г ограничит свое участие на валютном рынке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2017 году будет участвовать на валютном рынке страны лишь для ограничения резкой изменчивости курса национальной валюты, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«В 2017 году ЦБА будет сохранять в центре внимания совершенствование механизма валютных аукционов, продолжит поощрять развитие валютного рынка, в том числе развитие инструментов регулирования курсовых рисков», - отмечается в заявлении.

В 2017 году ЦБА продолжит меры по полному переходу на плавающий курс маната.

«Режим плавающего курса обеспечивает надежную защиту экономики от негативных внешних шоков, равновесие платежного баланса и экономики, в том числе повышает возможности воздействия денежной политики на денежную массу и процентные ставки», - сказано в заявлении.

ЦБА отмечает, что гибкий курсовый режим способствует развитию внутреннего финансового рынка, поддерживает использование ряда новых финансовых инструментов. Кроме того, новый курсовый режим обеспечивает сохранение валютных резервов.

«В 2017 году на курс маната главным образом будут воздействовать факторы спроса на валютном рынке и управление ими, в том числе процесс импортозамещения. На объем предложения на валютном рынке будет влиять реализация экспортного потенциала», - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана с 21 декабря 2015 года отказался от стабильного курсового режима и перешел на режим управляемого плавающего курса.

А.Ахундов

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Тэги: ЦБА, РЫНОК, ВАЛЮТНЫЙ, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]