Грузия стремится к нормализации отношений с Россией, хотя серьезного прогресса пока нет - премьер Квирикашвили

Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии для того, чтобы был бы налажен деловой и конструктивный диалог между двумя соседними странами, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Когда часть территории страны оккупирована, трудно говорить о стабильности. Я употребляю термин "относительная стабильность", - заявил Г.Квирикашвили вечером в пятницу в интервью Общественному вещателю (1 канал грузинского телевидения), подводя итоги уходящего года и рассказывая о планах на следующий год.

По его словам, самое главное достижение подхода властей Грузии во взаимоотношениях с РФ, это относительно достаточная стабильность для того, чтобы развивать экономику и последовательно идти по избранному западному вектору.

"Не менее важна торговля, которая есть, туризм и культурные отношения (с Россией - ИФ), обновление которых началось. Но, думаю, для того, чтобы говорить о долгосрочном решении этих и других проблем надо создать основу, чтобы был возможен конструктивный диалог. Это мы сделали, но пока не до конца, поскольку еще нет признаков, что можем вести диалог о серьезных темах", - сказал Г.Квирикашвили.

Что касается возможностей отмены Россией визового режима с Грузией, то, как заявил премьер, естественно, это будет приветствоваться, поскольку будет большим облегчением для многих граждан Грузии и их семей, проживающих в РФ.

"Мы живем в динамичном мире. Если Россия хочет иметь дружественного соседа на своей южной границе, она должна уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, уважать ее выбор. В процессе переговоров, естественно, возможно сближение каких-то позиций. Но никакого компромисса не будет в вопросах территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что выбор западного вектора для Грузии не самоцель. "Мы хотим структурно и качественно приблизить страну к тем общепризнанным принципам, стандартам и нормам, которые существуют в мире", - сказал Г.Квирикашвили.

"Еще раз повторю, если со стороны России будет готовность уважать наш выбор, мы будем готовы говорить за столом переговоров на эту тему", - сказал грузинский премьер.