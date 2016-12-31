Трамп планирует встретить Новый год в компании Сильвестра Сталлоне и еще более 800 гостей

Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей, сообщает в пятницу американское издание "Хилл".

В частности, на вечеринке будут присутствовать киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс.

Планируется, что в резиденции "Мар-а-Лаго" гостям сначала предложат коктейли. Потом состоится праздничный ужин, а затем - танцы.

Вместе с Д.Трампом Новый год будут встречать его супруга Мелания и младший сын Баррон.