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Финансы 31.12.2016 11:49

ГНФАР в 2016г сократил продажу валюты на аукционах на 37,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«В 2016 году ЦБА провел 114 валютных аукционов. На этих аукционах спрос на валюту значительно превысил предложение. ГНФАР продал на них валюты на $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году», - отмечается в заявлении.

По данным ЦБА, по сравнению с 2013 годом, когда объем трансферта ГНФАР в госбюджет был на пиковом уровне, продажа валюты сократилась втрое.

«Снижение предложения валюты произошло в рамках политики фискальной консолидации, проводимой из-за резкого сокращения нефтяных доходов», - говорится в заявлении.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]