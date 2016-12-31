ГНФАР в 2016г сократил продажу валюты на аукционах на 37,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году, говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики в 2017 году.

«В 2016 году ЦБА провел 114 валютных аукционов. На этих аукционах спрос на валюту значительно превысил предложение. ГНФАР продал на них валюты на $4,9 млрд, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году», - отмечается в заявлении.

По данным ЦБА, по сравнению с 2013 годом, когда объем трансферта ГНФАР в госбюджет был на пиковом уровне, продажа валюты сократилась втрое.

«Снижение предложения валюты произошло в рамках политики фискальной консолидации, проводимой из-за резкого сокращения нефтяных доходов», - говорится в заявлении.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.